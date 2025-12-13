Asset russi, Dombrovskis: servono per risarcire l’Ucraina

I depositari centrali come Euroclear possono compensare sequestri in Russia usando asset immobilizzati in Europa e sono pienamente protetti giuridicamente. Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis, dopo la causa avviata dalla Banca centrale russa a Euroclear.

“I depositari centrali di titoli possano compensare sequestri in Russia con asset congelati o immobilizzati detenuti qui”. “Ci aspettiamo che la Russia continui ad avviare procedimenti legali di natura speculativa per impedire all’Ue di far rispettare il diritto internazionale e di perseguire l’obbligo giuridico della Russia di risarcire l’Ucraina”. (ANSA)

