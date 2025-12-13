Uomo di 52 anni fa sesso con una ragazzina: assolto. Lei gli ha scritto: “tu sei mio”

L’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Giovanni Zorzi, aveva chiesto una condanna a otto anni per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Ma per la giudice il reato non sussiste. Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 57 anni dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che aveva 15 anni all’epoca dei fatti contestati. La giudice ha stabilito che la ragazza, oggi maggiorenne, era consenziente. Secondo quanto ricostruito in aula, la relazione tra i due era iniziata online nel novembre 2020, attraverso messaggi e qualche like alle foto sui social.

Gli incontri a casa di lei

Poi l’uomo ha incontrato la ragazza diverse volte, anche a casa di lei quando i genitori non c’erano. Da lì è partita una vera e propria relazione, durata circa nove mesi, dal novembre 2020 all’agosto 2021, dove i due si vedevano due volte a settimana e avevano rapporti sessuali. Lui al tempo aveva 52 anni e lei 15. La giudice di Venezia ha esaminato tutto il materiale del caso, avvalendosi anche della consulenza di una psicologa per valutare le reali intenzioni della 15enne.

“Tu sei mio”

Dall’analisi dei telefoni e dei messaggi è emerso che la ragazza ha espresso la volontà di mantenere la relazione, inviando all’uomo foto intime e messaggi come “tu sei mio”. Per la magistrata, la ragazza avrebbe cambiato atteggiamento e comportamento nei confronti dell’uomo solo dopo l’intervento dei genitori. Il tribunale ha quindi stabilito che non era possibile dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la costrizione nei rapporti sessuali.

Il 57enne è stato quindi assolto perché il fatto non sussiste. La ragazza, pur minorenne all’epoca, secondo i giudici aveva dato il proprio consenso, nel rispetto della legge italiana che fissa l’età del consenso a 14 anni.

www.today.it