Milano, punta le vittime in stazione e ruba bagaglio: fermato algerino con documenti falsi

Stazionava con fare sospetto vicino ai bagagli di alcuni viaggiatori in stazione Centrale, mentre le vittime mangiavano a un bar. Arrestato dalla polizia di Milano un uomo di 28 anni, cittadino algerino, con l’accusa di furto aggravato e possesso di documenti falsi.

Il furto in stazione

Nel pomeriggio del 5 dicembre gli agenti della Polfer si trovavano nella stazione di Milano Centrale per un servizio antiborseggio quando hanno notato il 28enne controllare i bagagli di un gruppo di persone intento a consumare un pasto. Approfittando di un momento di distrazione, il malvivente ha preso lo zaino con dentro un pc portatile e ha cercato di fuggire. I poliziotti, perÃ², lo hanno fermato immediatamente scoprendo, dagli accertamenti, che aveva un documento spagnolo risultato falso.

Il ricercato

Nella stessa serata, ma a Rogoredo, i poliziotti hanno fermato un uomo di 68 anni per un controllo dal quale Ã¨ risultato essere destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano dovendo espiare la pena residua della reclusione pari a oltre un anno e al pagamento della pena pecuniaria di 4mila euro. L’uomo, cittadino egiziano, era stato condannato per spaccio.

www.milanotoday.it