Natale, Leone XIV: “Evitiamo lo shopping dopante”

Nel suo primo Natale da pontefice, Papa Leone XIV esorta a vivere il Natale come tempo di sobrietà e di carità concreta e lancia il suo appello ai fedeli: “Evitiamo lo shopping dopante”. E’ il messaggio del Santo Padre che così risponde a un lettore nel nuovo numero della rivista “Piazza San Pietro”, diretta da padre Enzo Fortunato.

Prevost suggerisce di dire no a quegli acquisti che “non sono veramente orientati alla ricerca del vero e del bello ma sono solo strumentali alle nostre voglie” e consiglia di “aprire le nostre abitazioni per accogliere le povertà”, invitando “alla cena di Natale una famiglia povera o anche solo una persona sola”.

Piazza San Pietro: il “Natale tra dono e consumo”

L’edizione “Piazza San Pietro” di questo mese è dedicata alla Notte Santa in giro per il mondo, il Natale tra dono e consumo, senza mai dimenticare i poveri e il tema della pace con “Dio non vuole guerra e violenza”. La copertina è dedicata ai bambini e al pensiero di Papa Leone XIV per i più piccoli con l’annuncio, il 19 novembre, della seconda Giornata Mondiale dei Bambini in programma a Roma dal 25 al 27 settembre 2026. tgcom24.mediaset.it