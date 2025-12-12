Di chi sono i grandi giornali in Europa?

di Fabio Insenga – Vicedirettore Adnkronos – Il futuro di la Repubblica e La Stampa, quotidiani del gruppo Gedi, oggetto di un’offerta del gruppo greco Antenna, guidato da Thodoris Kyriakou, riaprono il dibattito sulla proprietÃ , l’indipendenza e il controllo dei grandi media, in Italia e in Europa. Una delle principali obiezioni che si fanno rispetto all’operazione, anche andando oltre le rivendicazioni legate al patrimonio culturale, alla collocazione nell’area progressista, e alla difesa dell’attuale perimetro occupazionale, riguarda l’opportunitÃ di cedere due tra i principali quotidiani italiani a un editore straniero.

Sarebbe un caso isolato in Europa?

Analizzando le strutture proprietarie dei principali giornali di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, emerge un quadro in cui a controllare le testate sono nella maggior parte dei casi gruppi industriali, grandi famiglie o fondazioni espressioni di azionariato diffuso, nate per preservarne l’indipendenza.

Questi, invece, i casi in cui importanti testate sono controllate da azionisti stranieri: The Sun e The Times, controllati dalla News Corp di Rupert Murdoch insieme a The Economist (Exor), The Daily Telegraph, Sunday Telegraph (RedBird) nel Regno Unito; El Mundo, Marca ed Expansion, controllate da Rcs di Urbano Cairo (attraverso Unidad Editorial) in Spagna.

Francia, tra miliardari e grandi gruppi le testate indipendenti

I principali giornali francesi sono per lo piÃ¹ di proprietÃ di un ristretto numero di miliardari e grandi gruppi industriali, ma ci sono realtÃ importanti che difendono la loro indipendenza.

Le Figaro: Ã¨ di proprietÃ del Gruppo Dassault (Socpresse), un colosso industriale e aerospaziale francese. La sua linea editoriale Ã¨ notoriamente conservatrice e di centro-destra.

Le Parisien e Les Ã‰chos: sono parte dell’impero mediatico di Bernard Arnault, amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH.

Le Monde: Ã¨ attualmente controllato principalmente dal Fonds pour l’indÃ©pendance de la presse, che Ã¨ diventato l’azionista di maggioranza dopo l’acquisizione di quote da parte di figure chiave come Xavier Niel, il miliardario ceco Daniel Kretinsky e Mathieu Pigasse.

LibÃ©ration: Storicamente un quotidiano di sinistra, dopo essere stato a lungo legato a Patrick Drahi (Altice), Ã¨ tornato a essere indipendente, gestito da una societÃ senza scopo di lucro, pur mantenendo alcuni legami con i precedenti investitori. In passato, tra i suoi azionisti figuravano anche investitori italiani come Carlo Caracciolo e Carlo Perrone.

Gran Bretagna, le conquiste di News Corp, Exor e RedBird

I grandi quotidiani britannici sono controllati da grandi gruppi editoriali, come News Corp di Rupert Murdoch (The Sun, The Times) e DMG Media (Daily Mail, Metro), mentre altre testate storiche come The Guardian sono indipendenti e gestite da fondazioni.

The Sun, The Times: sono controllati da News Corp (Rupert Murdoch).

Daily Mail, Metro: sono pubblicati da DMG Media (parte di DMGT).

The Guardian, The Observer: sono indipendenti, gestiti dalla Scott Trust, una fondazione senza scopo di lucro che garantisce lâ€™indipendenza editoriale del gruppo.

Daily Mirror, Sunday Mirror: fanno parte del gruppo Reach PLC.

The Daily Telegraph, Sunday Telegraph: sono di proprietÃ di Telegraph Media Group, acquisito da RedBird Capital Partners (fondo americano).

The Economist: la multinazionale Exor della famiglia Agnelli-Elkann detiene il 43% del capitale. Il 21% Ã¨ della famiglia Rothschild.

Germania, grandi gruppi e proprietÃ familiari o fondazioni

Il panorama editoriale tedesco Ã¨ caratterizzato da un mix di grandi gruppi e proprietÃ familiari o legate a fondazioni.

Bild, Die Welt: sono di proprietÃ di Axel Springer, gruppo fondato nel 1946. Lâ€™erede Friede Springer e lâ€™ad Mathias DÃ¶pfner detengono la maggioranza.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.): pubblicato da una societÃ controllata dalla FAZIT-Stiftung, fondazione che ne garantisce lâ€™indipendenza.

Der Spiegel: struttura proprietaria che include la Fondazione Spiegel e la Verlagsgruppe Handelsblatt.

SÃ¼ddeutsche Zeitung: pubblicato dalla SÃ¼ddeutscher Verlag, parte del gruppo Burda e della famiglia Dohrn.

Die Zeit: settimanale liberale del gruppo Zeit-Verlag Gerd Bucerius, in parte del gruppo Holtzbrinck e in parte della famiglia Bucerius.

Spagna, Rcs tra i grandi gruppi del settore media

Il quadro editoriale spagnolo Ã¨ dominato da pochi grandi gruppi e dalla presenza straniera di Rcs.

El PaÃ­s: pubblicato da Prisa, tra i principali gruppi mediatici ispanici.

El Mundo, Marca, Expansion: parte di Rcs MediaGroup, tramite Unidad Editorial.

ABC: edito dal Grupo Vocento, conglomerato con molti giornali regionali.

La Vanguardia: testata principale del Grupo GodÃ³, azienda familiare catalana.

La RazÃ³n: quotidiano del Grupo Planeta, potenza editoriale tra Spagna e America Latina.