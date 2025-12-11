Nel presepe Â«c’Ã¨ un pupo che si muoveÂ», ma era un latitante del Ghana: arrestato

latitante nel presepe

Â«Nel presepe c’Ã¨ un pupo che si muoveÂ». Non era un pupo, ma un uomo originario del Ghana di 39 anni latitante da qualche settimana

La segnalazione Ã¨ avvenuta a Galatone (Lecce) e sul posto Ã¨ intervenuto subito il sindaco Flavio Filoni, con l’assessore alla cultura Francesco Danieli. L’uomo Ã¨ ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate a Bologna.

Convinto a tirarsi fuori dal presepe, il 39enne Ã¨ andato in escandescenza: arrivato nella vicina chiesa del Crocifisso si Ã¨ denudato, tanto da esser necessario l’intervento della Polizia locale. L’uomo Ã¨ stato cosÃ¬ arrestato, per lui c’era giÃ  un mandato di cattura diramato dalla Procura di Bologna.
www.ilmessaggero.it – immagine da video

