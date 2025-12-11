Cgil, venerdì 12 dicembre sciopero generale e manifestazioni

Tutto confermato. Lo annuncia la Cgil: “Venerdì 12 dicembre sciopero generale per l’intera giornata di lavoro, con manifestazioni, presidi e comizi in tutte le regioni. Una presenza diffusa che segnala la profondità del disagio sociale e la volontà del sindacato di cambiare una legge di Bilancio ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e giovani”.

Il corteo a Milano per lo sciopero generale

La giornata del 12 sarà quindi all’insegna delle proteste in tutte le città, inclusa Milano. Sotto la Madonnina il corteo principale della Lombardia prenderà il via alle 9 da Porta Genova e arriverà in Piazza della Scala. Interverranno delegati e delegate; le conclusioni saranno affidate a Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil. Alla manifestazione meneghina partecipa anche la Cgil Lodi mentre nelle altre città lombarde sono previsti raduni autonomi.

Perché ci sarà uno sciopero generale

“Lo sciopero generale ha due obiettivi: sostenere le categorie in tutte le vertenze aperte con le controparti per il rinnovo dei contratti scaduti, perché i salari vanno alzati innanzitutto con la contrattazione; lanciare una vera e propria vertenza – tutta di merito – nei confronti del Governo, per cambiare la manovra di Bilancio sulla base delle nostre richieste”, hanno comunicato dalla Cgil.

Lo stesso sindacato sintetizza così i temi caldi della protesta: “Per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile; Per dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione; Per contrastare la precarietà; Per vere politiche industriali e del terziario; Per una riforma fiscale equa e progressiva”.

I trasporti in tilt: orari Atm

Il settore dei trasporti rischia di andare in tilt a causa delle manifestazioni. Atm ha confermato che il personale dell’azienda aderirà alla protesta: metro, bus e tram saranno a rischio dalle 8.45 alle 15, hanno scritto in una nota. Sarà a rischio anche il servizio della funicolare Como-Brunate, gestito da personale Atm: “Potrebbe non essere garantito dalle 19.30 fino al termine del servizio”, hanno annunciato.

Treni a rischio: gli orari

In ginocchio anche la mobilità delle ferrovie, con i treni di tutt’Italia a rischio. Sia Trenord che Trenitalia hanno spiegato che dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 12 dicembre 2025 ci potrebbero essere ripercussioni, manche ai servizi regionali, suburbani, aeroportuale e lunga percorrenza.

“Viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro l’inizio dello sciopero e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 1 del 12”, ha scritto l’azienda di piazzale Cadorna. E ancora: “Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei ‘servizi minimi garantiti’”.

Le navette per Malpensa

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti: autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto’ (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto – Stabio’ (senza fermate intermedie).

