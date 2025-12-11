Austria: velo islamico vietato a scuola per ragazze sotto i 14 anni

In Austria Ã¨ stata approvata una legge che vieta il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Il governo conservatore ha proposto il divieto sostenendo che serve a proteggere le ragazze “dall’oppressione”. “Non Ã¨ un simbolo religioso, Ã¨ un simbolo di oppressione che lascia tracce anche nelle ragazze” ha dichiarato Claudia Plakolm, ministra dell’Integrazione.

“Nessuna ragazza in Austria dovrebbe imparare o crescere credendo che il proprio corpo debba essere nascosto. Ogni ragazza in Austria dovrebbe essere libera, visibile e, soprattutto, crescere in piena autonomia” ha aggiunto.Le sanzioni saranno applicabili a partire dall’anno scolastico 2026/27. Potranno essere inflitte multe comprese tra 150 e 800 euro.

Il partito dei Verdi, all’opposizione, ha votato contro, definendo la legge incostituzionale. Giuristi e organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno parlato di una norma “discriminatoria”, affermando che potrebbe aggravare le divisioni sociali.Un primo tentativo di vietare il velo a scuola, promosso da un governo di coalizione conservatore di estrema destra nel 2019, era stato respinto un anno dopo dalla Corte costituzionale austriaca che lo aveva giudicato discriminatorio.
