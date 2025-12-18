Picchiava la moglie che rifiutava il velo islamico, condannato marocchino

Un ex militare in Marocco, di 56 anni, Ã¨ stato condannato dal Tribunale collegiale di Rimini a otto anni anni per maltrattamento in famiglia

RIMINI, 18 DIC –Â Secondo le accuse del pubblico ministero Luca Bertuzzi l’uomo avrebbe piÃ¹ volte picchiato la moglie minacciandola di morte con un coltello da cucina, perchÃ© lei voleva vivere all’occidentale senza indossare il velo in pubblico.

Le indagini, condotte dai carabinieri, erano scattate nel luglio del 2023, quando la vittima aveva trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti subiti e le rigide regole di condotta imposte dal marito. L’ex militare le imponeva il modo di vestire e di indossare il velo. Difeso dall’avvocata Simona Conti, il 56enne ha respinto le accuse e negate le violenze. (ANSA)

