Von der Leyen si aumenta lo stipendio: 35.800 euro al mese

E i commissari? Anche con loro lâ€™Unione Ã¨ generosa: 850 euro di “aggiornamento” per un totale 29.250 euro

di Marco Santoni – L’Unione europea per Trump sta per sparire. Ma se i 27 Paesi membri riescono a litigare su tutto, c’Ã¨ una cosa su cui vanno molto d’accordo: gli aumenti di stipendio per gli europarlamentari

Siamo all’ottavo scatto dal 2022 e il “carrozzone” adesso Ã¨ arrivato a costare 12 miliardi di euro. Alcuni Stati membri hanno lanciato lâ€™allarme: “La spesa diventa sempre piÃ¹ insostenibile”. Per i funzionari di Bruxelles – riporta La VeritÃ – il “salario minimo” Ã¨ di 3.754 euro. Mica male, considerando che la maggior parte dei lavoratori italiani deve invece fare i conti con una perdita del potere dâ€™acquisto del proprio stipendio che non Ã¨ affatto compensata da incrementi salariali.

Nel 2024, i dipendenti della Ue avrebbero dovuto ricevere aumenti dellâ€™8,5%, ma il “regalo” era sembrato fin troppo generoso, al punto che anche la Commissione guidata da Ursula von der Leyen aveva invitato a moderare le pretese, contenendo la crescita degli emolumenti nel 7,3%.

Ma poi, ad aprile scorso, ecco il conguaglio, con un riconoscimento supplementare per tutto il 2024 di un 1,2%. Non fa eccezione naturalmente la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, se chi le sta intorno nellâ€™olimpo di Bruxelles sfiora i 26.000 euro al mese. Anche per Ursula Ã¨ arrivato l’aumento di 1.000 euro al mese, la presidente della Ue Ã¨ giunta a sfiorare i 36.000 euro: 35.800 per l’esattezza, a cui vanno aggiunte le indennitÃ esentasse E i commissari? Anche con loro lâ€™Unione Ã¨ generosa: 850 euro di “aggiornamento” per un totale 29.250 euro.

www.affaritaliani.it