Inseguimento a 200 km orari per le vie di Milano, preso 17enne cubano

MILANO, 10 DIC – Si Ã¨ conclusa dopo un rocambolesco inseguimento per le vie di Milano la fuga a 200 chilometri orari a bordo di un suv di quattro uomini che non hanno ottemperato all’alt di una pattuglia della Polizia. La vettura, noleggiata da una societÃ di Pescara, Ã¨ transitata in via Novara e, all’alt della polizia, Ã¨ fuggita. A un incrocio il conducente ha perso il controllo, Ã¨ finito su un marciapiede, ha travolto alcune colonnine elettriche e ha speronato una Volante.

Anche se danneggiato, il suv ha proseguito la corsa e si Ã¨ schiantato contro uno spartitraffico. In tre sono riusciti a scappare a piedi in direzioni diverse. Il quarto, un cubano di 17 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e furti in abitazione, Ã¨ stato bloccato e indagato per resistenza, lesioni e ricettazione. Il primo ottobre era giÃ stato arrestato dai carabinieri e collocato in una comunitÃ , dove Ã¨ stato riaccompagnato.

A bordo dell’auto gli agenti hanno trovato un piede di porco, un cacciavite, un tronchese, e altri arnesi atti allo scasso. Nell’inseguimento due agenti hanno riportato lesioni guaribili in qualche giorno. (ANSA)