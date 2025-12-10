Critiche alla UE, Schlein: “Vogliono dividerci”

“In questi ultimi giorni abbiamo visto Putin accogliere con favore la nuova strategia del presidente Trump negli Stati Uniti. Penso che non sia sorprendente, ma è profondamente preoccupante, perché quella strategia include un attacco ai valori dell’Unione Europea e anche minacce inaccettabili di interferire” con le politiche dell’Unione europea. Lo ha detto Elly Schlein intervenendo in collegamento all’iniziativa del gruppo S&D sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

“E allo stesso tempo abbiamo visto Elon Musk chiedere che l’Ue sia abolita” paragonando la “bandiera europea a quella nazista, mentre sappiamo tutti che l’Ue è il simbolo del più grande esperimento di democrazia della storia recente, nata dopo il disastro del nazionalismo e delle guerre mondiali. Per questo noi dobbiamo difendere l’Ue di fronte a questi attacchi”, di fronte a “una strategia chiara che ci vuole divisi e più vulnerabili”.

Per questo, per “reagire a queste minacce, noi dobbiamo fare passi avanti verso una maggiore integrazione. O l’Europa è più unita e federale o il futuro è a rischio. Dobbiamo superare il diritto di veto, andare avanti con gli investimenti comuni europei, sviluppare un piano industriale europeo, un piano sociale europeo che aiuti le nostre imprese e i nostri lavoratori. Ma dobbiamo anche pensare di convergere su una difesa e una politica estera comune europea. Questa è la sfida che abbiamo di fronte oggi”. ADNKRONOS

Elon Musk: “la UE è praticamente il quarto Reich”

