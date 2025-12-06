Elon Musk: “La UE deve essere abolita, la sovranità torni ai singoli Paesi”

“L’Ue deve essere abolita”. E’ l’opinione che Elon Musk esprime in un tweet, manifestando il proprio sostegno alla nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca.

Musk afferma che “l’Unione europea deve essere abolita e che la sovranità va restituita ai singoli Paesi in modo che i governi possano rappresentare meglio i loro popoli”.

Poiché Musk si è sempre rifiutato di applicare la censura sul suo social, a cominciare dai “vaccini”, la Commissione Europea si è vendicata adottando una decisione di non conformità nei confronti di X per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act (CENSURA): la compagnia è stata multata di 120 milioni di euro, con una decisione criticata anche dal vicepresidente americano JD Vance.

Rubio: “La multa dell’Ue a X è un attacco agli americani”

La multa dell’Unione Europa a X “è un attacco a tutte le piattaforme tecnologiche americane e agli americani da parte di governi stranieri. I tempi della censura online degli americani sono finiti”, ha affermato il segretario di Stato Usa Marco Rubio su X.

Anche Orban attacca l’eurocrazia

“L’UE sta annegando nella corruzione. I commissari sono accusati di gravi accuse, la Commissione e il Parlamento sono travolti dallo scandalo, eppure Bruxelles continua a rivendicare la superiorità morale. La corruzione in Ucraina dovrebbe essere denunciata dall’UE, ma ancora una volta è la solita vecchia storia: Bruxelles e Kiev si proteggono a vicenda invece di affrontare la verità“, ha scritto su X.