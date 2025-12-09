Roma, Giletti colpito con un pugno da ex agente dei servizi segreti

ImolaOggi CRONACA, News 2025

Giletti

Massimo Giletti è stato aggredito in strada e colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso-Orlandi

Il fatto è accaduto giovedì scorso a Roma, in via del Corso. Il video integrale dell’aggressione andrà in onda stasera a “Lo stato delle cose”, programma televisivo di Rai3. “Sono i rischi del mestiere del giornalista che va a cercare determinate notizie con dei personaggi delicati e non abituati a rispondere alle domande vere e che possono avere un momento in cui reagiscono malamente” ha detto il conduttore a LaPresse.

“L’importante è che io non abbia reagito in modo violento, il rischio è creare una situazione delicata. Denuncia? Come diceva Minoli, sono un grande giornalista di strada, la mia passione è questa, sai che ti può succedere qualcosa. Non mi sembra il caso”.

“C’è molto di più nel video – ha terminato Massimo Giletti – ricordo che questo signore appartiene a un gruppo di uomini dei servizi che avvisarono lo zio di Emanuela Orlandi, Mario Meneguzzi, che era pedinato dalla polizia. La domanda è: perché lo avvisarono? Questo è il grande punto interrogativo, perché non si è indagato? Su questo indagherò io, soprattutto dopo essermi preso un pugno”.
www.romatoday.it

Articoli correlati

Emanuela Orlandi

Emanuela Orlandi, generale Obinu: ‘penso sia stata rapita a scopo sessuale’

Emanuela Orlandi e Pietro

Pietro Orlandi: ‘papa Francesco non vuole incontrarmi, ma va da Fazio’

Emanuela Orlandi

Emanuela Orlandi, trovato vuoto il fascicolo all’archivio Centrale dello Stato

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *