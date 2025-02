Pietro Orlandi: ‘papa Francesco non vuole incontrarmi, ma va da Fazio’

“Mi sono sempre chiesto perché vada da Fazio o a Sanremo e non da noi”

Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, scomparsa nel 1983, è tornato nello studio di “Verissimo”, dopo che un fascicolo sulla ragazza – proveniente dal ministero dell’Interno – era stato ritrovato vuoto all’Archivio Centrale dello Stato.

“Io non mi fermo mai perché non posso fermarmi. Devo trovare la verità e dare giustizia a mia sorella”, ha iniziato l’uomo, lanciando, nel corso dell’intervista, anche un appello a papa Francesco, facendo riferimento ai suoi tentativi di incontrarlo.

“Da quando mi ha detto che Emanuela era in cielo, ho sempre cercato di incontrarlo, ma lui non ha mai voluto”, ha spiegato Orlandi, aggiungendo di essersi recentemente fatto avanti per organizzare un appuntamento. “Mi sono sempre chiesto perché vada da Fazio o a Sanremo e non da noi. Mi è stato riferito che lui ha detto di avere ‘troppi occhi puntati addosso’. Non è normale che il Papa abbia paura di parlare; probabilmente chi gli sta vicino teme che possa dire qualcosa che non dovrebbe”.

Anche per questo motivo, l’uomo è convinto che la sorella non sia morta: “Può essere accaduto di tutto. E, se è accaduto di tutto, può anche essere che sia ancora viva”.

Redazione Tgcom24