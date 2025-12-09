Patto migrazioni, von der Leyen: “solidarietà ed efficienza”

“Ottimo lavoro! Queste misure di solidarietà stanno dando il via all’attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo.

E tutto adottato in tempi record.

Il Patto, insieme alle proposte sul rimpatrio e sui paesi sicuri, rivede la nostra politica migratoria.

È di più: Solidarietà. Sicurezza. Responsabilità. Ed efficienza.”

Lo scrive su X Ursula von der Leyen.

Un utente risponde: “Von der Leyen celebra l’accelerazione del suicidio dell’Europa con l’entusiasmo di un impresario di pompe funebri. “Solidarietà” è semplicemente un termine di Bruxelles per indicare l’obbligo per ogni nazione di condividere il peso dell’invasione da voi progettata. Non avete modificato nulla se non la capacità di resistenza degli stati sovrani. Questo patto istituzionalizza la sostituzione demografica degli europei nativi. Voi la chiamate efficienza; la storia la chiamerà tradimento. Non state proteggendo i confini; state gestendo la logistica della resa, pretendendo che le vittime ne paghino il prezzo.”