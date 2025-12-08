Von der Leyen: “avanti con la nostra tabella di marcia”

Ursula von der Leyen: “Questo pomeriggio abbiamo tenuto una riunione della Coalizione dei Volenterosi. Ho aggiornato il Presidente Zelenskyy e i leader presenti su due priorità chiave: il sostegno all’Ucraina e il rafforzamento della preparazione alla difesa europea.

Sappiamo tutti cosa è in gioco e sappiamo che non abbiamo più tempo da perdere. Garantire un sostegno finanziario contribuirà a garantire la sopravvivenza dell’Ucraina ed è un atto cruciale per la difesa europea.

In questa nuova era, la geoeconomia va di pari passo con la geopolitica. Conosciamo l’impatto devastante delle nostre sanzioni sull’economia di guerra russa. Insieme ai nostri alleati, l’Europa ha i mezzi e la volontà di aumentare la pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati.

La nostra proposta di prestito per le riparazioni è complessa, ma in sostanza aumenta il costo della guerra per la Russia. La proposta si basa sui saldi di cassa prodotti dai beni russi immobilizzati. Questi saldi verrebbero utilizzati per le riparazioni. Quindi, più a lungo Putin continuerà a condurre la sua guerra, a versare sangue, a uccidere e a distruggere le infrastrutture ucraine, maggiori saranno i costi per la Russia.

Sappiamo che la difesa dell’Europa è una nostra responsabilità. Continuiamo ad andare avanti con urgenza, nell’attuazione della nostra tabella di marcia per la prontezza, nella mobilità militare e nelle nostre navi ammiraglie paneuropee. Mentre stiamo ancora esaminando i piani SAFE ricevuti dagli Stati membri, l’Ucraina è inclusa in 15 dei 19 presentati. Non si tratta solo di soldi: l’Ucraina sta imparando lezioni duramente apprese sul campo di battaglia e noi stiamo imparando con loro. Integrando le nostre basi industriali di difesa, stiamo costruendo una forte deterrenza, per oggi e per domani.

Mentre l’Ucraina si impegna in autentici sforzi diplomatici per la pace, la Russia continua a ingannare e a prendere tempo. Prendendo in giro la diplomazia e aumentando gli attacchi, fingendo di cercare la pace. Oggi, quella facciata rimane saldamente al suo posto. Ma non ci cascheremo, sappiamo chi è l’aggressore e chi è la vittima in questa guerra.

La brutale guerra della Russia ha cercato di dividerci, ma ha ottenuto l’effetto opposto. I nostri legami sono più forti che mai. Non siamo legati solo da interessi difensivi, ma anche dai nostri valori comuni. Ed è così che procederemo. Uniti, nel sostenere l’Ucraina e nel difendere l’Europa.”

