Australia, senatore Babet: “L’Unione Europea deve essere sciolta”

Il senatore australiano Ralph Babet scrive su X: “L’Unione Europea è la minaccia più grande per l’Australia, più grande di qualsiasi altra minaccia esterna messa insieme. È il modello globalista per l’intero pianeta: indebolisce gli stati nazionali sovrani e li subordina a una burocrazia irresponsabile, dove la libertà di autodeterminazione è persa per sempre.

L’UE è la realizzazione di ciò che i tiranni hanno sognato fin dall’inizio dei tempi: un’Europa unificata e centralizzata, in cui nazioni un tempo libere vengono sottomesse al giogo di un’autorità lontana. E cercano di replicarla a livello globale attraverso le Nazioni Unite.

L’Unione Europea deve essere sciolta. Rappresenta la morte della sovranità e non si deve permettere alle sue idee di diffondersi. Le persone devono riscoprire l’amore per la libertà e l’individualismo.”