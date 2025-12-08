Australia, senatore Babet: “L’Unione Europea deve essere sciolta”

Il senatore australiano Ralph Babet scrive su X: “L’Unione Europea è la minaccia più grande per l’Australia, più grande di qualsiasi altra minaccia esterna messa insieme. È il modello globalista per l’intero pianeta: indebolisce gli stati nazionali sovrani e li subordina a una burocrazia irresponsabile, dove la libertà di autodeterminazione è persa per sempre.
L’UE è la realizzazione di ciò che i tiranni hanno sognato fin dall’inizio dei tempi: un’Europa unificata e centralizzata, in cui nazioni un tempo libere vengono sottomesse al giogo di un’autorità lontana. E cercano di replicarla a livello globale attraverso le Nazioni Unite.
L’Unione Europea deve essere sciolta. Rappresenta la morte della sovranità e non si deve permettere alle sue idee di diffondersi. Le persone devono riscoprire l’amore per la libertà e l’individualismo.”
The European Union is the single greatest threat to Australia, bigger than any other external threat combined. It's the globalist blueprint for the entire planet, weaken sovereign nation states and subordinate them to an unaccountable bureaucracy where the freedom to self…
