Uso di asset russi, Von der Leyen: ‘Paesi UE condividano i rischi’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025, Vetrina

Von der Leyen

BRUXELLES – “Il sostegno finanziario all’Ucraina Ã¨ di fondamentale importanza per la sicurezza europea. Abbiamo avuto uno scambio molto costruttivo su questo tema. La situazione particolare del Belgio per quanto riguarda l’utilizzo dei beni russi congelati Ã¨ innegabile e deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio”.

Lo scrive su la presidente della Commissione Ursula von der Leyen dopo il vertice sugli asset russi con il cancelliere Friedrich Merz e il premier belga Bart De Wever. (ANSA)

(askanews) – “Ho incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever per uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina e sui beni russi congelati. Abbiamo convenuto che il fattore tempo Ã¨ essenziale, data l’attuale situazione geopolitica.Â Abbiamo sottolineato che il sostegno finanziario all’Ucraina Ã¨ di fondamentale importanza per la sicurezza europea. Abbiamo avuto uno scambio molto costruttivo su questo argomento.

La situazione particolare del Belgio per quanto riguarda l’uso dei beni russi congelati Ã¨ innegabile e deve essere affrontata in modo tale che tutti gli Stati europei si assumano lo stesso rischio”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Abbiamo concordato – conclude – di proseguire le discussioni con l’obiettivo di raggiungere un consenso nella riunione del Consiglio europeo del 18 dicembre”.

Articoli correlati

Lukoil

Usa, sospese alcune sanzioni contro la russa Lukoil

Ursula von der Leyen

FT, von der Leyen accusata dai partner di abuso di potere

Von der Leyen e Zelensky

Von der Leyen, il piano per dare 90 miliardi di euro a Kiev

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *