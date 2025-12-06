Come l’UE ha preso di mira Elon Musk e 𝕏 nel corso degli anni

Secondo Ursula von der Leyen, la libertà di parola è come un virus e la censura è il suo vaccino

DogeDesigner scrive su X: “→ Giugno 2023: l’UE ha verificato i sistemi di sicurezza di 𝕏 e ha segnalato debolezze nella gestione dei discorsi d’odio e della disinformazione.

→ Ottobre 2023: L’UE ha emesso una lettera di avvertimento accusando 𝕏 di aver diffuso disinformazione durante il conflitto tra Israele e Hamas.

→ Luglio 2024: L’UE ha offerto 𝕏 un accordo segreto illegale affermando che se 𝕏 avessero censurato silenziosamente i discorsi senza informare il pubblico, non avrebbero inflitto multe 𝕏 .

→ Agosto 2024: L’UE ha tentato di impedire a Elon Musk di ospitare una trasmissione in diretta Space on 𝕏 con il presidente Donald Trump.

→ Gennaio 2025: L’UE intensifica le indagini su Elon Musk 𝕏 nei giorni precedenti l’insediamento di Trump.

→ Dicembre 2025: L’UE ha inflitto una multa 𝕏 € di 120 milioni di dollari per aver violato le norme della legislazione UE sui contenuti ai sensi del Digital Services Act.

Perché hanno paura di Elon Musk?

Perché hanno paura di una piattaforma che dà alle persone una vera voce?”