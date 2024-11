Violenze a Bologna, comunicato della Prefettura

foto BolognaToday

Manifestazioni a Bologna, fantasiose le ricostruzioni riportate da alcuni organi di stampa. Il Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica è l’unica sede nella quale è stato valutato l’impatto che le stesse manifestazioni avrebbero avuto sulla città. Nessuna indicazione sullo svolgimento dell’evento o sulla gestione dello stesso è pervenuta dal Ministero dell’Interno.

Il Comunicato della Prefettura di Bologna:

Con riferimento a quanto riportato da alcuni organi di stampa riguardo agli incidenti occorsi durante le manifestazioni che si sono svolte ieri a Bologna, la Prefettura smentisce ricostruzioni fantasiose rappresentate negli stessi: innanzitutto si fa presente che la manifestazione organizzata dal Movimento nazionale rete dei patrioti d’Italia per la giornata di sabato 9 novembre è stata oggetto di approfondito esame in sede di comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica, unica sede nella quale vengono acquisiti e analizzati tutti gli elementi per valutare l’impatto che la stessa avrebbe avuto sull’ordine e la sicurezza pubblica nella città.

Dopo attenta analisi si è preso atto della insussistenza di motivazioni che avrebbero potuto legittimare un divieto dello svolgimento della stessa, peraltro preavvisata in Questura con larghissimo anticipo. Pertanto si è ritenuto, con unanime avviso di tutti i componenti e, quindi, anche del Sindaco Lepore, che la stessa avrebbe potuto più opportunamente svolgersi previa mediazione con gli organizzatori, più volte tentata dalla Questura – che comunque ha ottenuto sia la riduzione del percorso sia quella della durata della manifestazione – finalizzata ad evitare assembramenti nel centro cittadino e quindi a delocalizzarla fuori dall’area storica. Ciò, in ragione del fatto che svolgendosi in un giorno prefestivo, la stessa avrebbe potuto impattare con il consueto affollamento di presenze in città.

È appena il caso di sottolineare che, comunque, le interlocuzioni e, più in generale, ogni opera di mediazione con gli organizzatori, poste in essere dalla questura, hanno consentito uno svolgimento senza turbative di questa specifica manifestazione. Gli incidenti e le aggressioni alle forze di polizia, infatti, si sono registrate esclusivamente da parte dei partecipanti alla concomitanti manifestazioni di anarchici e antagonisti che non erano state oggetto di preavviso all’autorità di pubblica sicurezza, come invece prescritto dalla legge.

Si smentisce categoricamente, inoltre, che alcuna indicazione in ordine allo svolgimento dell’evento o alle modalità di gestione dello stesso sia pervenuta dal Ministero dell’interno o da chiunque altro, rientrando ogni valutazione in materia tra le esclusive prerogative e responsabilità dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Inoltre alla luce di tali considerazioni si può trarre ogni ulteriore più opportuna valutazione anche rispetto ad altre estemporanee affermazioni da alcuni rilasciate, al limite del diffamatorio, sull’operato delle autorità locali e del Governo.