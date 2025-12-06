Pakistan, genitori uccidono la figlia di 2 mesi: “volevamo un maschio”

Drammatica scoperta in Pakistan, dove una coppia del distretto di Mianwali, nel Punjab, avrebbe ucciso la figlia di due mesi perché insoddisfatta della nascita di un’altra bambina

Secondo gli investigatori, la neonata, di nome Palwasha, sarebbe stata annegata in una cisterna d’acqua domestica. La polizia ha affermato che sia il padre che la madre erano scontenti della nascita di una femmina e che la loro frustrazione li avrebbe spinti a uccidere la bambina e a gettarla nella cisterna.

La polizia ha arrestato l’uomo mentre la donna è riuscita a fuggire ed è ricercata dalle autorità. Durante l’interrogatorio, l’uomo avrebbe confessato, dicendo agli agenti che la coppia sperava in un figlio maschio e non voleva un’altra bambina. Lo Stato ha intentato un’inchiesta per omicidio e sono in corso ulteriori indagini, mentre la polizia continua a cercare la madre.

www.tgcom24.mediaset.it