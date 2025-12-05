Mattarella: “bandire ogni pretesa di superiorità etnica o religiosa”

L’accensione della fiamma olimpica “dà il via a un percorso coinvolgente attraverso le regioni d’Italia. Non indica soltanto un grande evento sportivo: riveste anche un alto valore simbolico e richiama principi ideali che nel corso della storia hanno mantenuto il loro carattere di universalità”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per l’accensione della fiamma olimpica in piazza del Quirinale.

“Il fuoco olimpico – ha sottolineato il capo dello Stato – ricorda che le donne e gli uomini possono ambire a traguardi sempre più elevati, che sono liberi e capaci di progredire e che la consapevolezza del comune destino e del comune progresso richiede umana fraternità, sollecita solidarietà, esige che non ci sia sopraffazione, che venga bandita ogni pretesa di superiorità per origine etnica, per credo religioso, per condizione sociale“. (askanews)