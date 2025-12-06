“Entro domani mattina, entro la fine della settimana, ci vendicheremo. Brutalmente.”
I droni ucraini hanno colpito il centro di Groznyj, danneggiando un grattacielo nel complesso della Torre Akhmat. Ramzan Kadyrov ha reagito con furia, giurando vendetta e invitando gli ucraini a rovesciare Zelensky.
Kadyrov ha attribuito l’attacco ai “terroristi addestrati dalla NATO” e ha lanciato una minaccia agghiacciante:
“I nostri obiettivi saranno solo le strutture militari. E vedrete chiaramente che la Repubblica Cecena non può essere toccata, né la Russia nel suo complesso.”
Poi si è rivolto al popolo ucraino:
“Dovete sollevarvi tutti insieme. Stanno uccidendo i vostri figli.”
“Alzatevi e dite la vostra. Zelensky non è più il vostro presidente. È un bandito. Un diavolo. È fottutamente finito.”
L’attacco segna una grave escalation, che porta la guerra in profondità nella capitale cecena. La risposta di Kadyrov promette che la Cecenia contrattaccherà, e sarà una reazione totale.”
DD Geopolitics ha pubblicato il video su X.
— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 6, 2025