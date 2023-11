Milano, 22enne massacrato per rubargli il monopattino: arrestato marocchino

In quattro contro uno. Armi in pugno. Un ragazzo di 22 anni è stato ferito nella notte tra martedì e mercoledì da quattro rapinatori che lo hanno pestato per portargli via il monopattino elettrico. Il giovane, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è stato bloccato dal branco mentre percorreva l’Alzaia Naviglio Pavese per tornare a casa, poco dopo le due.

Gli aggressori – uno con un coltello in mano, un altro con una bottiglia di vetro spaccata – lo hanno fermato e lo hanno colpito con calci e pugni e proprio con una bottigliata in testa, all’altezza dell’orecchio destro. Dopo aver picchiato il 22enne, i quattro gli hanno strappato un borsello, hanno afferrato il monopattino e sono andati via.

Nonostante le botte, la stessa vittima è riuscita a recuperare il borsello e con il telefono ha dato l’allarme alle forze dell’ordine, continuando a seguire il rapinatore fuggito con il mezzo. L’uomo – un 29enne cittadino marocchino irregolare e con precedenti – è stato fermato dalla Volante in via Conchetta, ancora a bordo del monopattino, e arrestato con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso mentre i tre complici sono scappati. Il 22enne aggredito, che aveva il volto tumefatto e un taglio al capo, è stato invece trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico per essere medicato.

