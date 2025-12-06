Donna aggredita e violentata nel Cesenate, arrestato gambiano

BOLOGNA, 06 DIC – Aggredita e violentata mentre stava correndo in un’area isolata: Ã¨ questa l’accusa rivolta a un uomo di 26 anni che Ã¨ stato arrestato a San Mauro Pascoli (ForlÃ¬-Cesena) con l’accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cesenatico, i fatti sarebbero avvenuti ieri mattina, quando lungo un sentiero ciclo-pedonale la donna stava correndo.Â LÃ¬ Ã¨ stata aggredita da una persona nascosta nella vegetazione, che l’avrebbe prima immobilizzata poi, dopo averla trascinata in un’area appartata, costretta a subire abusi.

La donna Ã¨ stata soccorsa e immediatamente sono partite le indagini dei carabinieri, chiamati dalla stessa vittima dopo la fuga dell’uomo. Grazie alla precisa descrizione (il presunto aggressore aveva anche una ferita a una mano per via della resistenza opposta dalla vittima) i carabinieri, con numerose pattuglie e il supporto dell’elicottero, hanno rapidamente individuato l’ aggressore che stavano cercando, in un capanno poco distante. Il giovane, un 26enne del Gambia, Ã¨ stato arrestato e adesso, su disposizione della Procura di ForlÃ¬, si trova in carcere. (ANSA).