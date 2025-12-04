Sospeso perchÃ© positivo all’alcol test, autista di bus si uccide

Si Ã¨ tolto la vita l’autista del pullman della ditta Segesta che due settimane fa era stato fermato dalla polizia stradale lungo tragitto Palermo-Trapani con 22 persone a bordo, dopo che un passeggero era riuscito a farlo accostare perchÃ© zigzagava in autostrada.

Positivo all’alcol test, l’autista era stato sospeso dal servizio. L’uomo si Ã¨ ucciso nella sua casa di Mussomeli, nel Nisseno, 15 giorni dopo aver avuto ritirata la patente.
