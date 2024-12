La sicurezza stradale non si ottiene con la truffa. PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 7 dicembre 2024

LA SICUREZZA STRADALE NON SI OTTIENE CON LA TRUFFA!

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 7 dicembre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite di Armando Manocchia è Giorgio Marcon, consulente tecnico per la sicurezza stradale.

L’art. 1 e 36 del C.d.S. dice che, in caso di ommessa attuazione e aggiornamento ogni due anni da parte dei gestori delle strade, vi è la responsabilità di attentato alla sicurezza stradale. E in assenza di messa in sicurezza delle strade, non si possono utilizzare strumenti illegali come alcol test, autovelox, photored, ZTL, ecc..

Strano ma vero.

Oggi, tutti gli strumenti utilizzati nel C.d.S. sono illegali, ma sono anche una falsità ideologica finalizzata alla truffa attraverso una colossale frode in pubbliche forniture con l’aggravante di cui all’art. 61 c. 2 c.p. (l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato).

Insomma, tutti gli strumenti sono illegali, persino la calcolatrice della Guardia di Finanza!

La Metrologia Legale si fonda sul principio di ottenere un dato certo ed accertabile. Lo stesso vale per le prescrizioni del C.d.S.. Pertanto, ogni risultato deve permettere la sua accertabilità delle operazioni avvenute per emettere quel risultato. Ma, ahinoi, tutti i sistemi atti alla repressione illegale sono illegali e attuati e attuabili esclusivamente per far cassa.

