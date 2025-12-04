Roma, moto e scooter rubati nella Riserva dell’Aniene: arrestati tre senegalesi

Un deposito di moto e scooter rubati nella Valle nell’Aniene. Tre uomini, tutti originari del Senegal, sono stati arrestati

I carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno così dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse sono ricettazione e riciclaggio in concorso.

Il provvedimento è giunta al termine dell’indagine scaturita dal blitz dello scorso 14 ottobre, quando i militari scoprirono varie moto rubate nel cuore della Riserva dell’Aniene. I militari del nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro, con il supporto dei colleghi della stazione di Tor Sapienza, dopo aver intercettato il segnale Gps di un scooter Honda Sh rubato, raggiunsero un capannone in via di Cervara dove fu individuato il mezzo.

Durante l’intervento, un uomo che faceva da “palo” fu immediatamente bloccato, mentre altri tentarono di fuggire a piedi, cercando una via di uscita tra la vegetazione circostante. La successiva perquisizione all’interno del capannone aveva permesso di scovare 15 veicoli, tra moto e scooter, tutti risultati rubati a Roma nell’ultima settimana. In parte smontati e già imballati, erano pronti per essere spediti verosimilmente all’estero. Tutti i veicoli furono sequestrati e restituiti ai legittimi proprietari.

www.romatoday.it