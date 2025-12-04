Parma, tentata rapina a Esselunga: arrestato tunisino

Parma – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 22 anni per tentata rapina impropria presso un esercizio commerciale

Una pattuglia delle Volanti della locale Questura, su disposizione della Sala Operativa, Ã¨ intervenuta in via Verdi, presso il supermercato Esselunga, a seguito della segnalazione dellâ€™addetto alla sorveglianza di tentativo di rapina da parte di un giovane.Â Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato il richiedente, il direttore del punto vendita e lâ€™autore del gesto, un 22enne di origine tunisina, regolare sul territorio nazionale, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine per precedenti di Polizia.

Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva pagato due birre alle casse automatiche, occultando perÃ² sulla propria persona una bottiglia di liquore e un pacchetto di pistacchi, per un valore complessivo di 13,98 euro, omettendo volontariamente il pagamento della merce. Alla richiesta di chiarimenti da parte del personale, il soggetto ha tentato la fuga, spintonando energicamente sia lâ€™addetto alla sorveglianza sia il direttore, nel tentativo di assicurarsi lâ€™impunitÃ .

Alla luce dei fatti, il giovane, dopo essere stato accompagnato presso gli Uffici della locale Questura per il fotosegnalamento e gli altri adempimenti di rito, Ã¨ stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e, su disposizione dellâ€™A.G. Ã¨ stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Ieri mattina, si Ã¨ svolta lâ€™udienza: lâ€™arresto Ã¨ stato convalidato e, a seguito dellâ€™istanza di applicazione della pena ai sensi dellâ€™art. 444 c.p.p. presentata dallâ€™imputato, il giudice ha emesso sentenza di condanna a 1 anno, 6 mesi e 10 giorni di reclusione e 213 euro di multa, pena sospesa.

