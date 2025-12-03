Tra Draghi e Dragone, si salvi chi puÃ²

di Augusto Sinagra – Lasciano allibiti le pubbliche dichiarazioni dell’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone che per dipiÃ¹ Ã¨ il Capo del Comitato Militare della NATO e cioÃ¨ dell’Organo che decide, pianifica e realizza le operazioni militari sul campo.

Tale strepitoso Ammiraglio ha dichiarato che la NATO starebbe predisponendo un attacco preventivo contro la Federazione Russa.

Si tratterebbe di una iniziativa della NATO non nuova poichÃ© la North Atlantic Terrorist Organization, contrariamente a quello che dice Papa Leone XIV, non Ã¨ nuova a sanguinose aggressione per la difesa di laidi interessi anglosassoni cioÃ¨ di USA e UK.

La gravitÃ delle affermazioni in questione (in questo caso non di Draghi ma, peggio, del Dragone) consiste nella totale irresponsabilitÃ di cotanto Ammiraglio.

IrresponsabilitÃ che pone a rischio, con la diffusione di tale notizia (fondata o infondata che sia), la nostra sicurezza nazionale come la sicurezza e l’integritÃ nazionale di altri Stati europei, non potendosi escludere che la Federazione Russa potrebbe – e comprensibilmente – agire di anticipo sull’anticipo.

Le infauste dichiarazioni del Dragone potrebbero essere interpretate (fermo restando la violazione dell’obbligo di assoluta segretezza) nel senso di una immaginata difesa preventiva ma in tal caso mancherebbe il presupposto, e cioÃ¨ una minaccia da parte della Federazione Russa, e poi non si capirebbe perchÃ© quando queste iniziative di difesa preventiva vengono prese dalla Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina manovrata da USA e UK e in presenza di batterie missilistiche puntate verso la Russia e che circondano il suo confine territoriale, non si tratterebbe piÃ¹ di legittima difesa preventiva (istituto di diritto internazionale del quale io sostengo la piena esistenza).

Per esigenze di sicurezza nazionale l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone dovrebbe essere posto immediatamente in congedo per metterlo in condizione di non piÃ¹ nuocere considerato che egli evidentemente confonde la fantasia del gioco del Risiko con la tragica realtÃ della guerra.

Prof. Augusto Sinagra