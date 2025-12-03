Ricercato perchÃ© violentÃ² moglie e figlie piccole: arrestato straniero

Era ricercato da oltre sette anni per aver violentato la moglie e le due figlie piccole, all’epoca dei fatti ancora minorenni. A mettere fine alla sua latitanza i carabinieri, che lo hanno scovato e arrestato a Fiumicino, in provincia di Roma.

Ricercato in tutta Italia

Sono stati i carabinieri di Paliano e della compagnia di Anagni a localizzare l’uomo, un 59enne originario del Togo – non nuovo alle cronache giudiziarie – ricercato in tutta Italia per violenza sessuale. Nei suoi confronti la magistratura aveva emesso un ordine di carcerazione dopo essersi macchiato dei reati di violenza sessuale, commessi a Paliano (comune della provincia di Frosinone) nellâ€™anno 2018, nei confronti della moglie e delle due figlie che allâ€™epoca dei fatti erano ancora minorenni.

Scovato a Fiumicino

Lâ€™uomo aveva fatto perdere le sue tracce. A distanza di 7 anni, attraverso una minuziosa attivitÃ investigativa e diversi servizi di osservazione controllo e pedinamento gli investigatori dell’Arma lo hanno catturato nella zona di Fiumicino e lo hanno arrestato prima che riuscisse ad allontanarsi e sottrarsi allâ€™esecuzione del provvedimento detentivo.

Cinque anni e tre mesi di carcere

Lâ€™uomo al termine delle formalitÃ di rito Ã¨ stato portato nel carcere di Civitavecchia dove sconterÃ la pena detentiva di 5 anni 5 e 3 mesi.

www.romatoday.it