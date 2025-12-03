“Macron rimuove un prefetto perché lo ha fatto camminare sotto la pioggia”

Florian Philippot, presidente del Movimento Les Patreiotes, scrive su X: “Il quotidiano satirico Le Canard Enchaîné ha appena rivelato che Macron ha LICENZIATO il prefetto del Pas-de-Calais perché la settimana scorsa, mentre era in visita ad Arras e affrontava una manifestazione di contadini contro il Mercosur, è stato costretto a camminare… per 500 metri sotto la pioggia!

(cfr: https://lecanardenchaine.fr )

Macron era furioso perché era stato colpito dalle gocce di pioggia cadute dalle nuvole.

Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso per Sua Maestà, che decise quindi di licenziare il prefetto!

È completamente fuori controllo!

Sempre più dittatoriale!

Mancano 18 mesi: è impensabile. Deve essere RIMOSSO!

Membri del Parlamento: muovetevi!”