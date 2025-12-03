Famiglia nel bosco, altro caso ad Arezzo: bimbi strappati ai genitori da un mese e mezzo

Il caso della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, non Ã¨ lâ€™unico in Italia

Una vicenda molto simile Ã¨ accaduta a Caprese Michelangelo, tra le colline toscane, in provincia di Arezzo, dove due bambini di 8 e 4 anni sono stati allontanati dai genitori e portati in una comunitÃ protetta dopo un intervento congiunto di carabinieri, assistenti sociali e personale inviato dal Tribunale per i minorenni di Firenze. Uno dei piccoli Ã¨ stato portato fuori in braccio mentre gridava aiuto. L’intervento, documentato dalle videocamere della famiglia, risalirebbe allo scorso 16 ottobre.

I genitori, Harald, perito elettronico originario di Bolzano e Nadia, di origine bielorussa, affermano di non avere piÃ¹ notizie dei bambini da oltre un mese mezzo e denunciano un intervento ritenuto sproporzionato.

Il decreto di allontanamento

La famiglia, si legge su La VeritÃ ”Ã¨ finita prima sotto la lente dei servizi sociali” e ”poi del giudice del tribunale dei minori di Firenze, Nadia Todeschini, che ha firmato il decreto di allontanamento”. ”Per il Tribunale i genitori non avrebbero eseguito correttamente la procedura per lâ€™insegnamento parentale – si legge – Inoltre, avrebbero impedito ai servizi sociali di fare i controlli sanitari sui bambini”. ”Ci hanno ucciso”, racconta la mamma Nadia, ”sono 47 giorni che non abbiamo loro notizie. Neppure una telefonata. Neppure per i compleanni che ci sono stati il mese scorso. Siamo distrutti. PerchÃ© tutto questo? Che male abbiamo fatto?”.

I bimbi allontanati dai genitori

Alle 11 ”ci hanno suonato al cancello – spiega il papÃ dei bimbi – Io sono uscito per andare ad aprire. Due carabinieri mi hanno chiesto di far venire anche mia moglie, perchÃ© dovevano notificarci un atto importante. Era una trappola. Dal bosco sono spuntati oltre dieci agenti in tenuta antisommossa, mentre unâ€™altra decina ci ha circondato per impedirci di tornare in casa. A quel punto ho capito. Ho cominciato a urlare a mio figlio piÃ¹ grande di non aprire. Di tutta risposta, lâ€™ispettore capo mi ha minacciato: ‘Se non gli fai aprire la porta, noi tanto la sfondiamo!’. E me lo ha ripetuto: ‘Se non ci fai aprire la porta noi la sfondiamo”’. ”I nostri bimbi erano in casa – aggiunge – Mio figlio ha pensato che fossi io. Ed ha aperto. Il carabiniere, come si vede chiaramente nel video, ha spinto con forza la porta. E loro sono entrati”.

La denuncia

”Ho denunciato tutti – dice – decreto che mi hanno mostrato, e che mi sono rifiutato di ritirare, non aveva la firma in calce del giudice. Con quale diritto ci hanno portato via i nostri bambini? E dire che câ€™eravamo trasferiti qui un anno e mezzo fa, dalla Val Badia, dopo aver gestito per dieci anni un albergo… Cercavamo solo un poâ€™ di tranquillitÃ . E invece ci hanno distrutto la vita”.

La sindaca: “Dispiaciuta per quanto accaduto”

La sindaca di Caprese Michelangelo, Marida Brogialdi, conferma che il caso era giÃ noto agli uffici comunali: “Sono dispiaciuta per quanto accaduto. Io ho subito questa situazione. L’operazione Ã¨ stata disposta dal Tribunale dei minori di Firenze e coordinata con carabinieri e servizi sociali. Non conosco personalmente la famiglia; il padre venne una volta in Comune, ma ebbe un atteggiamento molto distaccato”. Brogialdi precisa che nel territorio la scuola parentale Ã¨ praticata da diverse famiglie, soprattutto straniere, che vivono in casolari del bosco: “Ãˆ un fenomeno diffuso, ma queste famiglie procedono regolarmente con gli esami annuali. In questo caso i due bambini non risultavano iscritti a nessuna procedura di istruzione parentale e non avevano mai sostenuto le verifiche previste”.

La scuola parentale

La scuola parentale, o istruzione parentale, Ã¨ un sistema educativo in cui i genitori scelgono di istruire i propri figli a casa, invece che a scuola. Ãˆ una forma di homeschooling in cui le famiglie si assumono la responsabilitÃ dell’educazione, potendo scegliere di gestirla in modo autonomo o organizzandosi in gruppi che collaborano, spesso con il supporto di insegnanti e educatori. I genitori devono presentare una dichiarazione annuale al dirigente scolastico competente, attestando la propria capacitÃ di provvedere all’istruzione e allegando un progetto educativo che rispetti il curricolo obbligatorio.

