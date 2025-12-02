Von der Leyen e i palloni bielorussi di contrabbando

La Lituania ha chiesto alla Commissione europea di aiutarla a riportare indietro i camion dalla Bielorussia

Il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dei Trasporti del Paese hanno chiesto all’UE di restituire i camion bloccati alla frontiera e di fermare i lanci di palloni meteorologici con sigarette di contrabbando, che, secondo Vilnius, vengono lanciati dal territorio della Bielorussia.

https://x.com/Zlatti_71/status/1995482409718927398

Ursula von der Leyen: “Ho appena parlato con il Presidente @GitanasNauseda.

La situazione al confine con la Bielorussia sta peggiorando, con crescenti incursioni di palloni di contrabbando nello spazio aereo della Lituania.

Un simile attacco ibrido da parte del regime di Lukashenko Ã¨ del tutto inaccettabile.Â La Lituania continua ad avere la nostra piena solidarietÃ .Â Stiamo preparando ulteriori misure nell’ambito del nostro regime sanzionatorio.”

https://x.com/vonderleyen/status/1995534904302489846