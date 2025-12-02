Torino, vende cannabis in piazza: arrestato segretario Radicali Italiani

carabinieri

A Torino “il Segretario nazionale di Radicali Italiani, Filippo Blengino, Ã¨ stato arrestato dalle forze dell’ordine durante un’azione di disobbedienza civile: ha allestito un ‘tavolo di spaccio’ esponendo circa mezzo chilo di cannabis CBD e cedendone piccole quantitÃ ”. Lo si legge in una nota di Radicali Italiani.

“Nello zaino del nostro Segretario – prosegue la nota – sono stati rinvenuti denaro contante derivante dalle cessioni effettuate e un bilancino. L’obiettivo dell’azione Ã¨ quello di ottenere un processo necessario a portare l’art. 18 del Decreto Sicurezza al vaglio della Corte costituzionale. La sua scelta di vendere cannabis CBD in piazza – sostanza non drogante, ideologicamente equiparata dal Governo a qualsiasi stupefacente causando la chiusura di decine di attivitÃ  legali – ci consentirÃ  di spiegare nelle aule di giustizia le nostre ragioni e quelle del Diritto. Il nostro Segretario verrÃ  verosimilmente denunciato per spaccio e potrebbe quindi rischiare misure cautelari e una pena fino a vent’anni di carcere”, conclude la nota del partito. (askanews)

