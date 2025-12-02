Bulgaria, Sofia: decine di migliaia in piazza contro il governo

Decine di migliaia di persone hanno riempito il centro di Sofia per contestare il governo bulgaro e il progetto di bilancio 2026, accusato di non affrontare il nodo della corruzione in vista dell’ingresso del Paese nell’euro, il primo gennaio. Una mobilitazione che la capitale non vedeva da anni: studenti, lavoratori, famiglie e un unico slogan che attraversa la piazza, “dimissioni”.

Il corteo ha raggiunto il Parlamento, dove la tensione Ã¨ salita. La gendarmeria ha cercato di contenere i manifestanti, mentre alcuni gruppi con il volto coperto hanno dato alle fiamme cassonetti e lanciato oggetti contro la polizia. Attaccate anche le sedi di due partiti della coalizione di governo.Â La risposta Ã¨ arrivata con lacrimogeni e diversi fermi.

Fra i manifestanti c’Ã¨ chi parla di un punto di svolta.”Se dobbiamo essere onesti – dice un manifestante – il cambiamento deve partire da noi. Non sono solo loro i responsabili: sono lo specchio di quello che siamo. Il fatto che oggi cosÃ¬ tante persone siano scese in piazza Ã¨ un ottimo inizio. Spero che continui e che restiamo vigili, perchÃ© in Occidente le cose funzionano cosÃ¬: non vivono meglio perchÃ© qualcuno ha regalato loro qualcosa, ma perchÃ© difendono ogni giorno la propria libertÃ . Anche noi dobbiamo fare la nostra parte.”

A spingere la mobilitazione Ã¨ soprattutto la generazione piÃ¹ giovane, che chiede un paese europeo e liberato dalla corruzione. “Tutti noi che siamo qui siamo studenti e vogliamo davvero vivere in un Paese europeo – spiega una studentessa – non in un Paese segnato da corruzione e mafia. E non siamo scesi in piazza solo per il bilancio, ma per far cadere questo governo e avere qualcuno che si occupi davvero di noi, non chi ruba e pensa soltanto ad arricchirsi.

“Il corteo, uno dei piÃ¹ partecipati degli ultimi anni, si Ã¨ svolto in un Paese dove il malcontento Ã¨ cresciuto dopo anni di scandali, sette elezioni anticipate e una giustizia considerata troppo lenta nella lotta alla corruzione. Il presidente Rumen Radev chiede la fine delle violenze e liquida gli incidenti come ‘provocazione della mafia’, tornando a invocare le dimissioni del governo.Â  ASKANEWS

