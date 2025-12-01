Macron, nuove sanzioni “contro la Russia”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Macron

“La pressione sarà ancora più forte sulla Russia”: lo ha detto Emmanuel Macron dopo il colloquio all’Eliseo con Volodymyr Zelensky, annunciando un rafforzamento delle sanzioni contro Mosca: “E’ la prima volta che abbiamo un piano di sanzioni così completo, sia sul petrolio, sia sulla flotta ombra”.

“Vi assicuro – ha aggiunto il presidente francese – che nelle prossime settimane, la pressione sarà più forte sulla Russia per limitarne il finanziamento”.
“L’obiettivo centrale è la pace” ha aggiunto il presidente francese.

“Siamo in una situazione in cui gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo di mediatori e rendo omaggio al lavoro dell’equipe americana”, ha aggiunto Macron, sottolineando che “la Russia non dà alcun segno di voler fermare la guerra. Mentre parliamo di pace, la Russia continua a uccidere e distruggere E’ un insulto al diritto e un ostacolo alla pace”. ANSA

NOTA: “follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi”

Minaccia russa?… Macron fa affari di nascosto con Putin

Articoli correlati

Macron

Minaccia russa?… Macron fa affari di nascosto con Putin

Macron

Macron: servizio militare volontario da estate 2026 contro la “minaccia russa”

Tajani

Tajani: “Favorevoli all’uso dei beni russi per Kiev”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *