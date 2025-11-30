Nigeriano muore per un malore dopo un controllo, indagati due carabinieri

Ferrara â€“ La veritÃ sulla morte di Juda Eniezebata, il 27enne nigeriano stroncato da un malore mercoledÃ¬ sera alla prima periferia di Ferrara poco dopo un controllo dei carabinieri, potrÃ arrivare solo dallâ€™autopsia. In attesa del conferimento dellâ€™incarico per gli esami medico legali, fissato per domani, la procura ha notificato due avvisi di garanzia ad altrettanti militari dellâ€™Arma. Un atto dovuto in casi come questo, finalizzato a fare piena luce sulla vicenda offrendo le massime garanzie difensive in vista degli accertamenti tecnici delle prossime ore. Lâ€™ipotesi formulata dal magistrato titolare del fascicolo Ã¨ morte come conseguenza di altro reato.

Lâ€™autopsia per chiarire i fatti

In vista dellâ€™autopsia, il pubblico ministero Andrea Maggioni ha scelto il medico legale Margherita Neri. Si tratta della stessa professionista intervenuta sul posto la sera della tragedia e che quindi ha giÃ avuto modo di esaminare il corpo nellâ€™immediatezza dei fatti. In attesa della certezza sulle cause del decesso, la procura continua nel massimo riserbo la propria attivitÃ finalizzata a ricostruire gli ultimi minuti di vita del giovane straniero. A quanto si apprende, il 27enne era da poco uscito dal comando di via Carmine della Sala, dove si trovava per un controllo.

Lâ€™uscita dalla caserma e il malore

Giunto allâ€™angolo tra via Bologna e via Poletti, a poche centinaia di metri dalla caserma, si Ã¨ accasciato a terra. In quel momento si trovava con due amici connazionali che hanno allertato i soccorsi. Nel frattempo, i sintomi del giovane (vomito e convulsioni) hanno continuato ad aggravarsi fino a quando non ha perso coscienza. I tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Le verifiche degli inquirenti si stanno ora focalizzando ad ampio spettro su tutto quanto accaduto prima del malessere fatale, a partire dalle ragioni e modalitÃ dellâ€™arrivo in caserma del giovane nigeriano fino agli ultimi passi, prima di crollare sul marciapiede di via Bologna.

