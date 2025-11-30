Nigeria, liberate 12 ragazze rapite dai terroristi islamici

“L’esercito nigeriano ha salvato con successo 12 ragazze adolescenti rapite dai terroristi di Boko Haram/ISWAP nel distretto di Mussa, nell’area del governo locale di Askira/Uba, nello Stato di Borno. Le vittime, di etÃ compresa tra i 15 e i 20 anni, sono state rapite il 23 novembre mentre mietevano i raccolti nei terreni agricoli di famiglia e sono state liberate sabato 29 novembre, a seguito di una rapida operazione guidata dall’intelligence delle truppe dell’Operazione HADIN KAI nell’asse meridionale del Borno.

Le ragazze salvate sono state evacuate in una struttura militare sicura, dove stanno ricevendo cure mediche complete, supporto psicologico e un debriefing. Al termine di queste procedure, saranno formalmente riunite alle loro famiglie. La loro guarigione ha portato un immenso sollievo alla comunitÃ , che era stata attanagliata dalla paura dopo il rapimento.

Le vittime soccorse includono Fatima Shaibu (17), Fatima Umaru (15), Hauwa Abubakar (18), Saliha Muhammed (15), Sadiya Umaru (17), Amira Babel (15), Zara Adamu (17), Nana Shaibu (15), Zainab Musa (18), Zainab Muhammed (17), Jamila Saidu (15) e Hauwa Hamidu (17).

L’alto comando militare ha elogiato la tenacia delle truppe per la loro rapida risposta e ha riconosciuto il supporto fondamentale degli operatori della sicurezza e degli informatori locali, le cui informazioni tempestive hanno permesso il successo del salvataggio. Le truppe continuano a dare la caccia ai resti dell’ISWAP nel Borno meridionale per prevenire ulteriori attacchi e salvaguardare i civili.

L’esercito nigeriano invita le comunitÃ a continuare a sostenere le operazioni in corso fornendo informazioni credibili e tempestive, sottolineando che gli sforzi collaborativi sono essenziali per sconfiggere il terrorismo e garantire una sicurezza duratura.”

E’ un comunicato dell’Esercito nigeriano.