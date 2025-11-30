Grande freddo sull’Umbria, a Castelluccio meno 13,6 gradi

NORCIA (PERUGIA), 30 NOV – Il grande freddo si Ã¨ abbattuto sull’Umbria dopo le nevicate dei giorni scorsi, con gelate estese e temperature che in alcune localitÃ hanno fatto registrare valori tipici di regioni ben piÃ¹ settentrionali. La temperatura piÃ¹ bassa Ã¨ stata rilevata a Castelluccio di Norcia, dove il termometro Ã¨ precipitato fino a meno 13,6 gradi, la minima piÃ¹ estrema della regione.

Freddo intenso anche a Cascia, con meno 6,7 gradi, e sull’altopiano di Colfiorito (Foligno), sceso a meno 5,4 gradi. Gelate diffuse anche nelle principali aree appenniniche: Norcia ha toccato meno 3,3 gradi, Gubbio e CittÃ di Castello meno 4,5 gradi, mentre a Orvieto la minima Ã¨ stata di meno tre. I due capoluoghi hanno registrato valori piÃ¹ alti ma comunque bassi: Perugia ha segnato due gradi, mentre Terni ha toccato lo zero.

La giornata di domenica si presenta serena e stabile, ma il gelo resta protagonista, soprattutto nei fondovalle. Secondo le previsioni, la stabilitÃ atmosferica delle prossime ore dovrebbe mantenere il cielo sereno ma anche favorire nuove gelate notturne in tutta la regione. Per lunedÃ¬ Ã¨ invece atteso il passaggio di una nuova perturbazione, con cielo coperto e possibili precipitazioni. (ANSA)