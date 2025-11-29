Mattarella: ‘totalitarismi e discriminazioni non trovino piÃ¹ giustificazione’

“In un tempo di cambiamenti cosÃ¬ rapidi e profondi, avvertiamo ancor piÃ¹ il dovere di rendere testimonianza affinchÃ© le guerre, i totalitarismi, i razzismi, le discriminazioni vengano respinte e mai piÃ¹ trovino indifferenza, o peggio, giustificazione”.

Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente Dario Venegoni in occasione dell’ 80Â° anniversario dell’Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti – ANED.Â  (askanews)

