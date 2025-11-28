Presepe Bruxelles, pezzi di stoffa al posto dei visi di Gesù, Maria e Giuseppe

Svelato il presepe nel centro di Bruxelles. Le figure di Gesù bambino, Maria, Giuseppe e i re Magi sono senza tratti del volto. Al posto delle facce, un patchwork con pezzi di tessuto multicolore per, secondo il comune, “essere inclusivo e far sì che tutti possano sentirsi rappresentati”.

L’opera, realizzata dall’architetta d’interni Victoria Maria e approvata dalla diocesi, però divide e provoca polemiche.

Il calciatore della nazionale belga Thomas Meunier ha commentato: “abbiamo toccato il fondo … e continuiamo a scavare”.

Lo scrive su X il giornalista Leonartdo Panetta, pubblicando la fot.