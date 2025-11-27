Michele Emiliano (Pd) vuole tornare a fare il magistrato

ImolaOggiPOLITICA, News 2025

Emiliano

Michele Emiliano ha chiesto di tornare a fare il magistrato

Dopo i 10 anni da governatore, e i dieci precedenti da sindaco di Bari, torna all’antico. Non Ã¨ stato candidato a consigliere regionale, per una sorta di veto imposto da Antonio Decaro. E per una eventuale candidatura alle politiche dovrÃ  aspettare il 2027. Nel frattempo, perÃ², Emiliano ha chiesto di tornare a fare il magistrato, un percorso interrotto nel 2003.

Ha chiesto la valutazione di professionalitÃ , per accedere al settimo livello (il piÃ¹ alto). L’istanza Ã¨ stata presentata al Consiglio giudiziario di Bari, che darÃ  il parere e poi lascerÃ  la decisione finale alla quarta commissione del Csm e poi al Plenum.
www.quotidianodipuglia.it

Articoli correlati

Emiliano

Flotilla, regione Puglia denuncia il governo israeliano

magistratura

Separazione carriere, Anm: nasce comitato per il no al referendum

Trotamar III della Compass Collective

Migranti, giudici si schierano con la Ong: sospeso un altro fermo nave

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *