Belgio: iniziato sciopero di 3 giorni contro l’austeritÃ 

E’ iniziato in Belgio lo sciopero di tre giorni indetto dai principali sindacati e che causerÃ gravi disagi al traffico ferroviario, ai servizi pubblici e al traffico aereo

Da ieri sera, la compagnia ferroviaria pubblica Sncb offre un servizio ridotto e oggi Ã¨ prevista la circolazione di un treno su due. Secondo l’agenzia di stampa belga, i treni nelle ore di punta saranno particolarmente colpiti dagli scioperi e si prevedono disagi per i passeggeri per tutta la giornata di mercoledÃ¬.

Domani, invece, saranno i servizi pubblici a scioperare, con ripercussioni su scuole, asili, poste, raccolta dei rifiuti, sanitÃ e trasporti pubblici. MercoledÃ¬ sono previsti i disagi maggiori, con molti settori privati che aderiranno allo sciopero: secondo quanto annunciato dagli aeroporti stessi, non partiranno voli dai due principali aeroporti belgi di Bruxelles e Charleroi. Gli scioperi del personale di sicurezza e di terra avranno ripercussioni anche sui voli in arrivo.

Il governo di coalizione di centro-destra belga ha annunciato misure di austeritÃ di ampia portata con l’obiettivo di risparmiare 10 miliardi di euro entro il 2030. Il Belgio, uno dei paesi piÃ¹ indebitati dell’Ue, Ã¨ costretto a rispettare le regole dell’Unione Europea in materia di debito e deficit. Allo stesso tempo, il Paese deve aumentare drasticamente la spesa per la difesa nei prossimi anni, in base ai piani della Nato. Lo scorso ottobre circa 100.000 persone hanno partecipato a una manifestazione a Bruxelles contro le misure di austeritÃ previste.Â (Adnkronos/Dpa)