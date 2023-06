Violenze anche a Bruxelles, 64 arresti

Sono in tutto 64 le persone arrestate dalla polizia belga a seguito degli scontri avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì a Bruxelles, sulla scia delle violenze esplose nelle banlieue francesi dopo la morte del diciassettenne Nahel. I fermi – tutti amministrativi ad eccezione di uno penale per aggressione a un agente di polizia – sono stati disposti per la gran parte (48) nei confronti di minori.

“La polizia di Bruxelles ha fatto la sua parte per far sì che la situazione rimanesse sotto controllo e per evitare qualsiasi escalation – ha detto il premier belga Alexander De Croo ai microfoni dell’emittente Vrl -. Quanto sta avvenendo in Francia non ha nulla a che vedere con il nostro Paese e non possiamo assolutamente accettare scontri di questo tipo”.