Soldati ucraini, arrendetevi!

Questo è un invito ai soldati ucraini ad arrendersi alla luce della situazione e soprattutto della proposta del Piano Trump, che è per loro il male minore

di Armando Manocchia – Riflettete solo che, se le proposte che avete rifiutato ad esempio a Istanbul, proposte che rientrano nell’attuale Piano Trump, se lo aveste accettate allora, invece di farvi buggerare da quella faccia di merda di Boris Johnson che accompagnò a Kiev l’amico Christofer Horborne, proprietario della più grande impresa britannica per la produzione di robot e di droni per fornirli all’Ucraina (e solo per questo Jhonson s’è preso un milione di sterline sotto forma di ‘consulenza’) non ci sarebbe stata tutta questa perdita di vite umane, sia da un lato che dall’altro.

L’invito che vi faccio è arrendervi e/o continuare a disertare.

Secondo i dati ufficiali ucraini, da gennaio hanno disertato almeno 230 mila soldati. Traditori? No. Solo persone che hanno assunto consapevolezza che non ha senso combattere per un paese che ha torto marcio ed è in mano ai corrotti.

Io stesso, oggi non lo farei per quest’Italia che, in quanto a corruzione, è la prima concorrente dell’Ucraina.

Oggi la Russia si riprende solo una piccola parte di quei territori russi (non ucraini), abitati dai russi da sempre. E’ ridicolo sentir parlare di russofoni, di lingua russa o filorussi: sono russi per DNA. E parlo dei territori che nel 1921 dopo l’annessione della piccola Ucraina (era poco più grande della Lombardia) nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, furono donati da Lenin a quella che divenne la Repubblica Socialista Sovietica d’Ucraina (RSSU) fino alla sua disgregazione e furono donati con il preciso compito di “mantenere la neutralità militare”, cosa che l’Ucraina ha sempre fatto, anche dopo il 2014 (ed è da lì che è partita questa Operazione Militare Speciale (Oms). Se la Russia avesse dichiarato guerra non esisterebbero più l’Ucriana e gli ucraini). Questo Patto è stato mantenuto di fatto e in Costituzione Ucraina fino al 2019, quando la corruzione è diventata la prima azienda per PIL dell’Ucraina e, su manipolazione degli Usa e della Ue, in Costituzione hanno scitto di voler entrare nella Nato e in questa cloaca di Unione Europea.

Oggi quel brutto e cattivo, o se volete, quel mostro di Putin, che si è ripreso la russa Crimea (donata da Krusciov alla RSSU) si riprende solo due regioni russe, il Donetsk e il Luhansk, regioni russe e abitate da sempre da russi.

Quindi, non ascoltate i ‘volenterosi’ guerrafondai europei perché, aldilà di cosa dice quel cretino di capo di stato maggiore francese, né loro, né i loro figli sono e saranno mai in trincea con voi.

A questi misantropi globalisti che hanno portato i Paesi europei al fallimento, a parte quelli che lo sono realmente, piace “fare i froci col culo degli altri”.

E ovviamente, non ascoltate nemmeno quel venduto preseuntuoso, quel falso e corrotto cocainomane di Zelensky. A lui interessa solo il potere e i soldi, di voi se ne frega altamente.

Ripeto. Con la resa dei soldati, almeno 10mila, nelle due regioni contese, Donetsk e Luhansk, salverete i soldati e non cederete territorio vostro, ma russo. Russo perché era russo ed è sempre stato abitato da russi.

Noi italiani di resa ce ne intendiamo. Con il Trattato di Parigi de 1947 abbiamo accettato la resa incondizionata. Nonostante siamo una Colonia americana e non ci siano più santi, poeti e navigatori, ma solo buoni a nulla e traditori, viviamo sempre in Italia e siamo sempre italiani.

Armando Manocchia