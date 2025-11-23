Il corpo come QR code: la nuova frontiera della sanitÃ  illuminata

A quanto pare lâ€™umanitÃ ha trovato la soluzione definitiva al caos delle cartelle cliniche: non sistemare ospedali, archivi, software o personale, ma scrivere tutto direttamente sulla pelle delle persone

di Carmern Tortora – Lâ€™idea parte nel 2019, quando Kevin J. McHugh pubblica su Science Translational Medicine uno studio in cui descrive puntini quantici nel vicino infrarosso – nanocristalli fatti di rame, indio, selenito e solfuro di zinco drogato con alluminio – infilati nel derma tramite microaghi solubili. Invisibili a occhio nudo, ma perfettamente leggibili da uno smartphone adattato, rimangono luminosi per almeno nove mesi e potenzialmente per anni. Non Ã¨ fantascienza: nello stesso cerotto puoi anche somministrare un vaccino, come dimostrato con quello antipolio inattivato. Insomma, mezzo millimetro di tecnologia per lasciare un bel codice sottopelle che certifica cosa ti hanno iniettato.

Nel 2025 la storia si evolve: Jooli Han, su Nature Materials, presenta i microaghi di nuova generazione. Non solo tracciano la tua storia clinica, ma ti somministrano terapie a mRNA in modo “affidabile”, con studi su maiali che vengono presentati come prova di sicurezza. I cerotti possono memorizzare miliardi di informazioni mediche creando un On Patient Medical Record, cioÃ¨ una cartella clinica incorporata nella persona. Invisibile allâ€™esterno, ma pronta a illuminarsi per chi possiede un sistema di imaging NIR. Il principio Ã¨ semplice: niente database che possono essere hackerati o smarriti; basta guardare direttamente dentro la pelle della gente per sapere se Ã¨ “in regola”.

La retorica Ã¨ giÃ perfettamente oliata. Si parla di equitÃ sanitaria globale, di paesi poveri che non possono permettersi burocrazia moderna, di comoditÃ , indolore, autosomministrabile, niente catena del freddo. Un racconto tecnocratico perfetto, dietro cui si intravede un modello sociale altrettanto perfetto: se il corpo Ã¨ il passaporto, ogni porta diventa un posto di controllo. Il lettore NIR sostituisce il poliziotto; lâ€™algoritmo di machine learning decide automaticamente se hai diritto ad accedere, senza bisogno di internet nÃ© di medico. Una scansione fallita puÃ² giustificare unâ€™altra dose. Un pattern anomalo puÃ² trasformarsi in una segnalazione. E tutto questo ovviamente viene presentato come progresso.

La lista dei benefattori Ã¨ quella che ti aspetti: RKI, NIH, HHS, PEI e la Fondazione Gates, tutti pronti a finanziare una tecnologia che, con una delicatezza degna di un martello pneumatico, introduce lâ€™idea che la privacy sia garantita solo perchÃ© il codice non si vede. In realtÃ basta uno scanner, un braccio, e sei immediatamente decifrato. Un sistema che puÃ² trasportare mRNA e registrare dati puÃ² trasportare qualsiasi altra cosa e registrare tutto, dalla cronologia vaccinale al grado di obbedienza sanitaria. Ãˆ un marchio di conformitÃ travestito da innovazione, una porta dâ€™accesso per supermercati, ristoranti, treni e magari anche il pianerottolo di casa.

La spinta culturale verso lâ€™accettazione Ã¨ giÃ in corso: impronte digitali, riconoscimento facciale, progetti di interfacce neurali. Questo Ã¨ solo il passo successivo, piÃ¹ elegante, piÃ¹ invisibile, piÃ¹ permanente. Dicono che serve per evitare “1,5 milioni di morti prevenibili”. Non dicono che il prezzo Ã¨ trasformare ogni individuo in un supporto biologico leggibile, aggiornabile e, allâ€™occorrenza, disattivabile. Il futuro della medicina, insomma: se vuoi partecipare alla societÃ , devi brillare bene nel vicino infrarosso.

