Convegno: ‘Quale “premierato” del governo Meloni?’

La cattedra di Diritto Costituzionale della SSML/Istituto ad Ordinamento universitario “san Domenico” di Roma, della quale è titolare il prof. Daniele Trabucco, ha organizzato, per mercoledì 20 dicembre 2023 in modalità on line e con inizio fissato alle ore 15:30, un seminario di studi sulla riforma costituzionale proposta dal Governo Meloni inerente al c.d. “premierato”. Diversi gli accademici ed i professionisti presenti che discuteranno, sul piano prettamente scientifico, riguardo gli aspetti positivi e negativi della proposta che inizierà il suo iter da Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

“È un testo che convince molto poco”, ha dichiarato il prof. Trabucco, “che non rafforza in alcun modo i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rispetto agli altri componenti dell’Esecutivo, limitandosi a prevederne l’elezione a suffraggio universale e diretto da parte del corpo elettorale”.

Ne appare convincente, prosegue ancora Trabucco, “la norma “antiribaltone”: se, da un lato, infatti, qualora il rapporto di fiducia durante il quinquennio di legislatura dovesse venir meno, il Presidente della Repubblica, prima di sciogliere anticipatamente le due Camere, dovrà necessariamente scegliere un parlamentare appartenente alla coalizione che ha espresso il Presidente eletto per superare la crisi, dall’altro nulla vieta che la scelta medesima ricada su un deputato o senatore “tecnico” idoneo a costituire un Esecutivo meno politico”. Più che di “premierato”, conclude il prof. Trabucco, si dovrebbe parlare di “neoparlamentarismo”.