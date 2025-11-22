PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 22 novembre 2025

Conflitto Usa-Nato-Russia: salvare il salvabile

OSPITE sarÃ il Prof. Giuseppe Romeo, docente all’UniversitÃ di Torino, giurista, esperto di geopolitica

Arrivare ad una soluzione negoziale puÃ² essere anche a portata di mano. Questo dipende molto dalla volontÃ delle partiÂ – e anche dalla buona volontÃ Â di chi sostiene l’una o l’altra parte – di comprendere che un questo conflitto sicuramenteÂ non puÃ² essere portato ad ulteriori conseguenze, piÃ¹ di quelle che non sono state giÃ raggiunte in questo momento.

L’Europa si Ã¨ sempre presentata come una sorta di campo neutro nel quale confrontarsi, ma oggi sicuramente Ã¨ un campo meno neutro perchÃ© l’interesse americano nel mettere ai margini l’Europa come competitor economico Ã¨ chiaro.

Dovremmo chiederci quale ruolo l’Europa potrebbe mai giocare in eventuali e futuri negoziati – cheÂ prima o poi saranno assolutamente necessari – nei quali l’Europa dovrÃ accontentarsi di un ruolo assolutamente marginale e si capirÃ che le armi e gli aiuti dell’Ucraina sono stati un investimentosenza senza ritorno

Un grosso errore che lâ€™occidente commette sempre Ã¨ quello di non cercare di comprendere la storia del proprio interlocutore (in questo caso della Russia) cosa che l’Unione Europea non ha fatto decidendo ovviamente di stare da una sola parte.

Gli Stati Uniti avrebbero invece intenzione di fare un passo indietro riconoscendo l’impossibilitÃ di riuscire a capovolgere i termini del conflitto a favore dell’Occidente e soprattutto mettendo al centro la necessitÃ di recuperare una propria credibilitÃ internazionale e ricostruire delle proprie capacitÃ economiche per i rilanciarsi come grande potenza

Se si arriverÃ a un negoziato, questo verrÃ condotto come tutti i conflitti che ad un certo punto si chiudono con quella che Ã¨ la situazione sul campo di battaglia ed Ã¨ chiaro che aver allungato il conflitto ha permesso alla Russia di avanzare ancora di avere piÃ¹ pretese nel negoziato.

C’Ã¨ una grossa erosione di capacitÃ economico-finanziaria da parte dei paesi europei per aver sostenuto questo conflitto, con tutto quello che ne consegue, compresa la qualitÃ della vita dei cittadini europei. Ovviamente questo fa buon gioco a Trump perchÃ© vede uscire di scena quello che era un competitor sicuramente molto importante per gli Stati Uniti e cioÃ¨ l’Europa.

Di fronte a questa realtÃ , soltanto le due parti principali potranno mettersi d’accordo su come in che misura risolvere la crisi.