PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 22 novembre 2025

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

Conflitto Usa-Nato-Russia: salvare il salvabile

PIAZZA LIBERTÃ€, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 22 novembre 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE sarÃ  il Prof. Giuseppe Romeo, docente all’UniversitÃ  di Torino, giurista, esperto di geopolitica

Arrivare ad una soluzione negoziale puÃ² essere anche a portata di mano. Questo dipende molto dalla volontÃ  delle partiÂ  – e anche dalla buona volontÃ Â  di chi sostiene l’una o l’altra parte – di comprendere che un questo conflitto sicuramenteÂ  non puÃ² essere portato ad ulteriori conseguenze, piÃ¹ di quelle che non sono state giÃ  raggiunte in questo momento.

L’Europa si Ã¨ sempre presentata come una sorta di campo neutro nel quale confrontarsi, ma oggi sicuramente Ã¨ un campo meno neutro perchÃ© l’interesse americano nel mettere ai margini l’Europa come competitor economico Ã¨ chiaro.

Dovremmo chiederci quale ruolo l’Europa potrebbe mai giocare in eventuali e futuri negoziati – cheÂ  prima o poi saranno assolutamente necessari – nei quali l’Europa dovrÃ  accontentarsi di un ruolo assolutamente marginale e si capirÃ  che le armi e gli aiuti dell’Ucraina sono stati un investimentosenza senza ritorno

Un grosso errore che lâ€™occidente commette sempre Ã¨ quello di non cercare di comprendere la storia del proprio interlocutore (in questo caso della Russia) cosa che l’Unione Europea non ha fatto decidendo ovviamente di stare da una sola parte.

Gli Stati Uniti avrebbero invece intenzione di fare un passo indietro riconoscendo l’impossibilitÃ  di riuscire a capovolgere i termini del conflitto a favore dell’Occidente e soprattutto mettendo al centro la necessitÃ  di recuperare una propria credibilitÃ  internazionale e ricostruire delle proprie capacitÃ  economiche per i rilanciarsi come grande potenza

Se si arriverÃ  a un negoziato, questo verrÃ  condotto come tutti i conflitti che ad un certo punto si chiudono con quella che Ã¨ la situazione sul campo di battaglia ed Ã¨ chiaro che aver allungato il conflitto ha permesso alla Russia di avanzare ancora di avere piÃ¹ pretese nel negoziato.

C’Ã¨ una grossa erosione di capacitÃ  economico-finanziaria da parte dei paesi europei per aver sostenuto questo conflitto, con tutto quello che ne consegue, compresa la qualitÃ  della vita dei cittadini europei. Ovviamente questo fa buon gioco a Trump perchÃ© vede uscire di scena quello che era un competitor sicuramente molto importante per gli Stati Uniti e cioÃ¨ l’Europa.

Di fronte a questa realtÃ , soltanto le due parti principali potranno mettersi d’accordo su come in che misura risolvere la crisi.

